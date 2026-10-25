L'analisi di Cristian Chivu sulla vittoria contro la Fiorentina

Redazione VN
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Cristian Chivu, ai microfoni di Inter Tv ha commentato così la vittoria dei suoi sulla Fiorentina, sottolineando la grande prestazione di De Gea:

Sono felice per loro, sono usciti stremati. In ogni caso li avrei premiati per atteggiamento, determinazione, qualità. Poi a volte non siamo premiati per quanto meritiamo o addirittura andiamo sotto per il tiro della domenica, , ma quello che mi interessava era di non cadere nella trappola mentale di pensare alle ingiustizie, agli errori o altre cose, ma di continuare a fare quello che abbiamo fatto.

De Gea

Abbiamo creato tanto, abbiamo sbagliato, anche per merito di De Gea, ma la squadra non si è scomposta, ha continuato quello che doveva fare ed alla fine siamo stati premiati.
FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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