L'analisi di Cristian Chivu sulla vittoria contro la Fiorentina
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Cristian Chivu, ai microfoni di Inter Tv ha commentato così la vittoria dei suoi sulla Fiorentina, sottolineando la grande prestazione di De Gea:
Sono felice per loro, sono usciti stremati. In ogni caso li avrei premiati per atteggiamento, determinazione, qualità. Poi a volte non siamo premiati per quanto meritiamo o addirittura andiamo sotto per il tiro della domenica, , ma quello che mi interessava era di non cadere nella trappola mentale di pensare alle ingiustizie, agli errori o altre cose, ma di continuare a fare quello che abbiamo fatto.
De Gea
Abbiamo creato tanto, abbiamo sbagliato, anche per merito di De Gea, ma la squadra non si è scomposta, ha continuato quello che doveva fare ed alla fine siamo stati premiati.
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