Cecchi: “Per Como sensazioni positive. In difesa farei un cambio”

Nel corso del suo intervento al Pentasport di Radio Bruno, Stefano Cecchi si è soffermato sul reparto difensivo viola e sulla trasferta di sabato a Como. Le sue dichiarazioni:
Il Como oggi è una squadra di possesso, di palleggio ma allo stesso tempo la Fiorentina ha difficoltà con squadre che s chiudono. Chissà che sul Lago di Como non possa arrivare una sorpresa. Io ho la sensazione che la Fiorentina possa tornare a casa con qualcosa nel sacco. La conquista della semifinale per il Como potrebbe influire anche dal punto di vista delle energie; ripeto, per la partita di sabato, ho buone sensazioni. Senza Gudmundsson giocherei con l'assetto visto col Torino: 4-3-3 con Solomon ed Harrison esterni. Parisida difensore mi lascia molti dubbi, da esterno sta rendendo molto meglio.
Ha palesato qualche problema e qualche limite, la coppia Comuzzo-Pongracic mi spaventa. Ranieri finché ha giocato il 6 lo ha sempre guadagnato. Tecnicamente non è superiore a loro, ma il suo temperamento è un capitale che hai perso. Il suo carattere lo ha sempre aiutato a colmare il gap tecnico con gli altri. Tra i due Pongracic mi è sembrato quello più in difficoltà, contro il Como schiererei la coppia Comuzzo-Ranieri.
