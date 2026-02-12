Viola News
CorSport su Harrison: “La situazione sul riscatto dell’inglese ex Leeds”

Harrison ha convinto?
Il Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Jack Harrison, esterno destro della Fiorentina arrivato a gennaio dal Leeds:

Questione diversa per Jack dallo Staffordshire: qualche spezzone di gara, il primo da esterno basso a sinistra col Cagliari, in tutto appena 163', nessuna maglia da titolare, ma un ingresso a partita in corso col Toro che lascia ben sperare. Il classe '96 non ha ancora mostrato (e chissà se potrà ritrovarlo) il passo con cui ormai cinque anni fa, sospinto da Bielsa, incendiava le corsie d'Inghilterra, ma fa comunque comodo per la sua duttilità: esterno basso di sinistra appunto all'esordio, ma già provato anche in alto a sinistra e a destra (da questa posizione nasce l'assist per Kean), nella volata salvezza Harrison può essere il coltellino svizzero per Vanoli, sul riscatto (fissato a 7 milioni) si vedrà. Salvezza permettendo. 

