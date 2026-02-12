Nazione su Gudmundsson: “Vanoli ha una speranza in vista del Como”

La Nazione si sofferma sui tempi di recupero di Albert Gudmundsson. Il numero 10 della Fiorentina proverà ad averlo in panchina contro il Como:
Buone notizie sono arrivate sul fronte Gudmundsson. II trequartista islandese continua a svolgere le terapie utili alla guarigione della caviglia sinistra, ma il suo infortunio non desta particolare preoccupazione. Tanto che Vanoli culla anche la speranza di portarselo in panchina a Como. A momento, come detto, una speranza. Vedremo nelle prossime ore l'evolversi della situazione, anche se l'obiettivo principale è quello di non correre alcun rischio. Gud ha messo nel mirino il Pisa per essere di nuovo al cento per cento, ma se non dovesse avvertire dolore domani mattina, potrebbe salire anche sul pullman che porterà la squadra a Como nel pomeriggio.
