C’è una statistica da cui Pietro Comuzzo può trarre fiducia per alzare ancora di più il livello delle sue prestazioni attuali al centro della retroguardia viola. Secondo Data MBiil difensore della Fiorentina è uno dei migliori Under 23 d’Europa per duelli vinti.
Comuzzo e quella curiosità di cui essere felici in un momento complicato
Il dato su Pietro Comuzzo
Il classe 2005 si piazza al quinto posto di questa speciale classifica, con 79 duelli nei quali ha avuto la meglio. Sono stati più efficaci di lui solo Alessandro Circati del Parma (a quota 85), Maxime Estève del Burnley (87), Tiago Gabriel del Lecce (100) e Leopold Querfeld dell’Union Berlino (103).
Un dato non banale per uno dei talenti, come Comuzzo, considerati il futuro del calcio italiano. E soprattutto una curiosità di cui essere felici in un momento tutt’altro che leggero. Lo scrive il Corriere dello Sport.
