Fiorentina Primavera battuta dal Sassuolo: delusione Galloppa

La Fiorentina di Galloppa perde immeritatamente 1-0 in casa del Sassuolo e dice addio alla Coppa Italia. Nella gara secca valida per i quarti di finale giocata in Emilia, la Primavera finisce k.o. per il gol di Negri al 72’: decisivo anche il rigore fallito dal viola Braschi nel primo tempo.
Vincitori di quattro Coppe Italia negli ultimi 7 anni dunque, i viola (eliminati anche dalla Youth League al primo turno) punteranno tutto sul campionato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
