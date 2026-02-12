CorSport: “Riscatto Solomon una formalità, ma dipende da un aspetto”

Viola News
Solomon, il colpo targato Fabio Paratici
Redazione VN

Il Corriere dello Sport si sofferma sul riscatto di Manor Solomon. La Fiorentina, in caso di salvezza, può acquistare l'intero cartellino per 10 milioni di euro:

Il numero diciannove è già a due reti - consecutive tra l'altro - e, anche perché è arrivato per primo a gennaio, è quello dei cinque acquisti che ha giocato di più: 326' che a quanto pare sono bastati a convincere la dirigenza sull'eventuale riscatto. Ovviamente dipenderà tutto dalla permanenza in Serie A, ma in caso di mantenimento della categoria in questo momento pare una formalità l'operazione che prevederebbe un esborso di 10 milioni di euro al Tottenham per garantirsi il cartellino di Solomon. 

