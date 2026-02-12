Viola News
CorFio rivela: “A Paratici non è piaciuta una cosa di Paolo Vanoli. Pisa decisiva”

Il Corriere Fiorentino su Paratici e Vanoli
Il Corriere Fiorentino si è soffermato su Fabio Paratici e il rapporto con Paolo Vanoli. Il direttore sportivo della Fiorentina non ha apprezzato la gestione del finale nella sfida contro il Torino al Franchi:

Una considerazione da fare è che a Paratici non è piaciuta la gestione della gara col Torino e per questo, pur volendo evitare in tutti i modi un altro esonero, ha messo Vanoli (senza dimenticarsi dei giocatori) sotto esame. Prima Como, poi il Pisa. Il tecnico ha queste due partite per meritarsi la conferma e già sabato dovrà dare delle risposte. Se non sul piano del risultato (nessuno nasconde la difficoltà dell’avversario), almeno su quello di prestazione e atteggiamento. Nel derby no. Nel derby, potrà e dovrà soltanto vincere.

