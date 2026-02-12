Gazzetta su Rugani: “Video, Vanoli e il motivo dell’esclusione dalla lista UEFA”

L’infortunio è ormai superato, ma resta da ritrovare la migliore condizione atletica evitando possibili ricadute. Il rientro potrebbe avvenire nella sfida contro il Pisa del 23 febbraio, anche se non è esclusa una convocazione già per la gara contro il Como : negli ultimi giorni, nonostante il lavoro differenziato, le risposte fisiche sono state incoraggianti, anche nei cambi di direzione.

Per il club e per Paolo Vanoli, Rugani può rappresentare un elemento chiave nella corsa alla salvezza. L’obiettivo è dare solidità, esperienza e contribuire alla crescita dei compagni, aiutando la squadra a risalire la classifica. Escluso dalla lista della Conference per concentrarsi solo sulla Serie A, può diventare un punto di riferimento difensivo, capace di adattarsi sia accanto a Comuzzo sia a Pongracic, offrendo equilibrio e benefici all’intero reparto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.