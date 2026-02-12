Gazzetta su Rugani: “Video, Vanoli e il motivo dell’esclusione dalla lista UEFA”

L’attesa per il ritorno in campo di Daniele Rugani cresce di pari passo con le difficoltà difensive della Fiorentina, soprattutto quando i gol subiti derivano da errori o disattenzioni. Il difensore si è immerso subito nella realtà viola, iniziando a studiare attentamente la manovra arretrata della squadra attraverso video, con l’obiettivo di capire come poter incidere positivamente una volta rientrato. Vive al Viola Park, concentrato sul lavoro quotidiano, sostenendo due allenamenti al giorno per accelerare il recupero.
L’infortunio è ormai superato, ma resta da ritrovare la migliore condizione atletica evitando possibili ricadute. Il rientro potrebbe avvenire nella sfida contro il Pisa del 23 febbraio, anche se non è esclusa una convocazione già per la gara contro il Como: negli ultimi giorni, nonostante il lavoro differenziato, le risposte fisiche sono state incoraggianti, anche nei cambi di direzione.
Per il club e per Paolo Vanoli, Rugani può rappresentare un elemento chiave nella corsa alla salvezza. L’obiettivo è dare solidità, esperienza e contribuire alla crescita dei compagni, aiutando la squadra a risalire la classifica. Escluso dalla lista della Conference per concentrarsi solo sulla Serie A, può diventare un punto di riferimento difensivo, capace di adattarsi sia accanto a Comuzzo sia a Pongracic, offrendo equilibrio e benefici all’intero reparto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
