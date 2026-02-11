Oltre ai problemi di classifica, la Fiorentina deve fare i conti anche con l’infermeria. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Daniele Ruganirischia un nuovo forfait dopo aver già saltato l’ultima gara per i postumi dell’infortunio rimediato a dicembre.
Tuttosport: Rugani a rischio stop. Ecco quanto starà fuori Gudmundsson
Rugani può saltare ancora. Gudmundsson verso il forfait per almeno le prossime due
Non va meglio ad Albert Gudmundsson: l’attaccante sarà costretto a saltare almeno le prossime due partite a causa di un trauma alla caviglia sinistra. Gli esami hanno escluso lesioni, ma lo stop resta inevitabile.
Due assenze pesanti in un momento già delicatissimo della stagione, con la Fiorentina chiamata a reagire immediatamente per evitare di sprofondare ulteriormente.
