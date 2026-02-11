Kaladze: “La Serie A è cambiata, prima i top mondiali erano anche alla Fiorentina”

La Gazzetta dello Sportha intervistato Kakha Kaladze, ex difensore del Milan. Ecco le sue parole sulla Serie A del passato e cita anche la Fiorentina:
Kakha, è ancora il suo Milan? Ovviamente no, perché non c'è più Silvio Berlusconi. E più in generale è cambiato tutto il calcio italiano. Quando arrivai io, la Serie A era il miglior campionato d'Europa e c'erano top mondiali non solo al Milan, all'Inter o alla Juve, ma anche al Parma, alla Fiorentina, alla Lazio o alla Roma. Oggi c'è molta meno qualità a livello tecnico
