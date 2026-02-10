Ag. Rugani: “La classifica? Facile venire qui da quarti. Vi spiego l’affare”

"L'affare non è stato un colpo dell'ultimo giorno, era un po' di tempo, qualche settimana, che la Fiorentina aveva manifestato dell'interesse . La trattativa è stata fatta bene, per tutti, dato che si è presentata una bella occasione. La Fiorentina è un club di tradizione e di prospettiva futura. La classifica? Era facile andare a Firenze quarti, è qui che si vedono le vere sfide. C'erano altre vie più comode, come quella di rimanere a Torino"

Il futuro

"La prospettiva di un trasferimento alla Fiorentina è vista anche pensando al futuro. Bisogna lavorare in questi 3 mesi per mettere le basi in vista dell'anno prossimo, per togliersi delle soddisfazioni. Con la Fiorentina non si erano aperte delle strade in passato. Questa volta l'interessamento è stato vero e proprio. Sapevamo che ci voleva un altro po' per vedere Daniele in campo. Non so quando Vanoli vorrà aggregarlo in gruppo, lui sta lavorando. Noi abbiamo avuto le nostre trattative con Goretti, poi sapevamo benissimo che sarebbe arrivato anche Paratici. Sapendo questo, lui è un uomo che ha creduto in noi, ed i rapporti contano molto".