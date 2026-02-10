Monti: “Paratici ‘sveglia’ Vanoli. Se non toccava nulla con il Torino vinceva”

Il tifoso viola Gianfranco Monti durante il Pentasport di Radio Bruno ha detto la sua sul momento della Fiorentina: "Noi non possiamo fare la tabella dei punti. Paratici ha ragione, sarà una lotta fino all'ultimo. Con il Torino hai buttato due punti, e Vanoli ci ha messo del suo. Se non tocchi nulla forse quella partita la porti a casa. E' un dispiacere perché questa squadra nella peggiore delle ipotesi facendo un campionato disastroso poteva finire decima. E invece oggi commentiamo l'incommentabile, ogni giorno ripetiamo le stesse cose.

Ora devi fare 17/18 punti, non è mica facile, sono tanti. Loro ci hanno infilato in questa situazione, loro devono tirarci fuori, perché ci sono giocatori che sono l'ombra di se stessi. Non ci sono più scusanti, nemmeno a Como, non possiamo darla già per persa. Ma ormai ci hanno instillato questa mentalità. Anche Vanoli ha una mentalità negativa? La cosa che doveva fare, oltre quella di cambiare difesa a scoppio ritardato, doveva essere più psicologo che allenatore, e invece non è questa figura. Quel "Re Leone" che Paratici gli ha dato, è una sveglia e un passare la palla verso l'allenatore come a dirgli "ora tocca a te"".