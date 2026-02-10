Noto giornalista e ideatore della moviola alla radio, Filippo Grassia ha parlato così del momento viola a Radio Bruno: "Da una parte c'è una squadra senza leader, non lo è De Gea, non lo è Comuzzo che sembra il fratello brutto di quello che avevamo conosciuto, non lo è Kean che gioca sotto rendimento. Poi c'è un problema allenatore, che ci ha messo due mesi a capire di cambiare modulo e come nell'ultima partita si è suicidato con i cambi di Kean e Solomon portando gli avversari nella propria metà campo. Nel momento in cui ha fatto i cambi ho pensato subito che ci saremmo portati il Torino in area, e a forza di stare dietro si è preso l'ennesimo gol al novantesimo.
Grassia: "Vanoli non è uno che dà euforia. Vedo sempre gli stessi errori"
Le parole di Filippo Grassia su Vanoli e sulle criticità viola che si ripetono gara dopo gara
Vanoli deve traghettare la squadra in posizione tranquilla, ma sa già che a giugno lascerà la panchina viola. Cambiare adesso non è opportuno, tre allenatori in un anno sono segno di retrocessione sicura. Fare l'allenatore oggi non è solo una questione di campo, ma è riuscire a motivare la squadra sotto ogni aspetto. Sarebbe servito uno come Gattuso che pur di fare gruppo porta tutti a cena. Vanoli invece non è uno che dà euforia e che ti spinge. Poi quando gli errori sono sempre gli stessi, vuol dire che l'allenatore non si fa capire e che fa diventare croniche le criticità. E mi chiedo se lo staff tecnico è all'altezza della situazione".
