Grassia: “Vanoli non è uno che dà euforia. Vedo sempre gli stessi errori”

Noto giornalista e ideatore della moviola alla radio, Filippo Grassia ha parlato così del momento viola a Radio Bruno: "Da una parte c'è una squadra senza leader, non lo è De Gea, non lo è Comuzzo che sembra il fratello brutto di quello che avevamo conosciuto, non lo è Kean che gioca sotto rendimento. Poi c'è un problema allenatore, che ci ha messo due mesi a capire di cambiare modulo e come nell'ultima partita si è suicidato con i cambi di Kean e Solomon portando gli avversari nella propria metà campo. Nel momento in cui ha fatto i cambi ho pensato subito che ci saremmo portati il Torino in area, e a forza di stare dietro si è preso l'ennesimo gol al novantesimo.