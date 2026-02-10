Vitale: “Vanoli arrivato al capolinea. Mercato? La Fiorentina ha preso tanti no”

L'ex direttore sportivo Pino Vitale ha parlato così a Radio Bruno riguardo il momento complicatissimo della Fiorentina: "Paratici si è inserito una settimana fa, sicuramente ha parlato con la squadra, ha un filo diretto con l'allenatore. Sono convinto che la Fiorentina si salverà, ma vedo Vanoli in difficoltà e invece nello spogliatoio deve apparire come il numero uno altrimenti i giocatori ti contano i peli sul petto... In tre mesi Vanoli ci ha messo tantissimo a passare a quattro, ha perso tanti punti nei finali di gara, per me è arrivato al capolinea.

Abbiamo buttato via tanti punti, rischi di dare per persa la partita di Como, poi c'è il Pisa con in mezzo la Conference in Polonia. Non credo interessi molto, anche perché poi serviranno nove punti tra Pisa, Cremonese e Parma. E' obbligatorio vincere qualche scontro diretto. Rugani? E' inutile stare a dire che è un bravo ragazzo, che è stato 10 anni alla Juve, che lo ha preso Paratici dall'Empoli. Non è il giocatore che ci mancava, perché abbiamo speso 30 milioni tra Brescianini e Fabbian e io li avrei spesi per un mediano e un centrale. Ma hanno ricevuto molti no, e mi accontento di Rugani perché può darci una mano. Non è un leader, ma un buon giocatore".