Amoruso: “Cambiare Vanoli? No, ma ha servito al Torino un’occasione d’argento”

L'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina: "La Fiorentina era stata brava a far sembrare una squadra banale il Torino. Già nel primo tempo avevi giocato bene. Dopo averla ribaltata devi chiuderla, io avrei messo un'altra punta per far abbassare il Torino. Vanoli ha dato un brutto segnale alla squadra, non abbiamo un difensore che domina. Se ti fanno un gol sono stati bravi loro, ma così hai servito al Torino una occasione d'argento. Cambiare allenatore ora non avrebbe senso: questa era una squadra costruita male già lo scorso anno, peggiorata nel gennaio 2025 cedendo tutti gli esterni. La differenza con l'era Palladino è rappresentata dai risultati con le big, perché con le piccole già faticavi.

Sei tornato a prendere gli esterni, dopo che in estate te ne eri sbattuto. Non hai preso nessuno in difesa, ed ogni palla in area è un problema. Ma in questo momento non avendo una squadra di carattere è impossibile per un altro allenatore arrivare e ricollocare certi ruoli, gerarchie, visioni. Fino a ora non ci è riuscito nessuno. Pioli ci ha messo del suo, Vanoli ha faticato a capire questa squadra e far credere a certi giocatori nel credere in certe qualità. Un altro ci metterebbe troppo, e poi chi c’è in giro? Vanoli nel gruppo c'è, e ha un buon rapporto con i giocatori".