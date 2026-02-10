Sandro Sabatini ha parlato della Fiorentina a Radio Sportiva. Ecco le sue parole:
Sabatini: “A Commisso andava fatta una statua. So già cosa diranno di Joseph”
Sandro Sabatini loda la figura di Rocco Commisso, ed il suo lavoro per la Fiorentina
"A Commisso andrebbe fatta una statua, ed invece in molti lo criticavano. Adesso tutti diranno che il figlio non è all'altezza del babbo. Commisso per la Fiorentina ha fatto quello che tutti i grandi presidenti hanno fatto, io lo dicevo anche prima della morte. Questa Fiorentina è stata grande quando c'era Joe Barone, e la squadra andava. Adesso con Paratici spero che la squadra si riprenderà"
