Galbiati: “Basta prendere gol sempre nel finale. Dodo smarrito ed errori dalla panchina”

Le parole critiche di Roberto Galbiati dopo Fiorentina - Torino.

Redazione VN 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 15:07)

L’ex difensore viola Roberto Galbiati è intervenuto ai microfoni di Toscana TV per analizzare il pareggio tra Fiorentina e Torino, soffermandosi sugli errori commessi nel finale e sulle responsabilità, tecniche e tattiche, della squadra guidata da Vanoli.

“Gol subito ancora nel finale, scelta discutibile non intervenire su Dodô” —

Non è accettabile subire ancora una volta il gol del pareggio negli ultimi minuti. Il Torino è stato intelligente ad attaccare soprattutto dalla parte di Dodô,che in fase difensiva soffre, e già in precedenza De Gea era stato decisivo su Zapata. In quel momento sarebbe stato più opportuno inserire Fortini: la Fiorentina era passata alla difesa a cinque, Dodô era in difficoltà e su questo do una responsabilità a Vanoli, perché il Torino spingeva solo a sinistra e non è stato fatto nulla per limitarlo.

Il gol non può essere imputato esclusivamente all’allenatore — Sulla punizione decisiva c’erano due giocatori del Torino completamente liberi in area. Detto questo, la Fiorentina non è una squadra che può abbassarsi e difendere senza tenere il pallone: quando lo fa va in sofferenza, si ritrova con l’acqua alla gola, prende paura e finisce per smarrirsi.

“In Serie A devi essere preparato" — Nel suo intervento, Galbiati si sofferma anche sulla capacità di lettura della gara da parte della panchina:

Mi chiedo come mai Vanoli non se ne sia accorto. Senza volerlo colpevolizzare, allena comunque una Fiorentina terz’ultima in classifica e forse fa fatica a interpretare alcune situazioni. In Serie A conosci tutto degli avversari, lui ha tanti collaboratori e sapeva che il Torino ha giocatori forti sui calci piazzati: doveva prepararsi meglio. Nel finale non riusciamo mai a controllare la partita e lì l’allenatore dovrebbe incidere di più. Invece, con i cambi, la squadra ha finito per avere ancora più paura. Rugani? Può diventare una risorsa importante, soprattutto sulle palle alte.