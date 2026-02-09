Ripa: “Dodo, errore sciagurato. Vanoli ha sbagliato a spostare Harrison”

"Abbiamo assistito a una prima frazione di gioco dai due volti: a tratti la Fiorentina esercitava una pressione alta, in altri momenti concedeva praterie al Torino. Il vantaggio granata è stato un episodio nefasto, scaturito da un'evidente sbavatura di Dodo: ha sbagliato completamente il movimento, quando sarebbe bastato cercare il contatto fisico con l'avversario per contrastarne lo stacco aereo. Nella ripresa, i viola hanno letteralmente schiacciato il Torino, ribaltando il punteggio grazie agli accorgimenti tattici di Vanoli e all'ingresso di Harrison, autentico trascinatore in occasione del raddoppio. Nulla lasciava presagire una rimonta ospite, che invece è maturata a causa di alcune scelte infelici della panchina. Più che l'inserimento di un difensore extra, ha pesato lo spostamento di Harrison sul versante opposto e il posizionamento di Fabbian sulla corsia destra. Inoltre, è stato un errore mantenere Comuzzo come braccetto di destra dopo l'ingresso di Ranieri. Questa serie di imprecisioni ha spianato la strada al gol del 92': la Fiorentina sta dilapidando troppi punti oltre il novantesimo".