Galli lancia l’idea: “Paratici in panchina per aiutare Vanoli e gestire l’ansia”

Giovanni Galli
Giovanni Galli lancia l'idea a Lady Radio: "Paratici in panchina al fianco di Vanoli? C'è sempre una prima volta
L'ex estremo difensore e opinionista della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare il pareggio maturato dalla formazione di Vanoli contro il Torino e il ruolo di Paratici in questo momento:

"La Fiorentina persevera nei medesimi svarioni. Riguardo alla gestione dei cambi di Vanoli, la mia visione è differente: avrei inserito un ulteriore terminale offensivo piuttosto che un difensore. La compagine viola non possiede il DNA per arroccarsi in difesa; per questo motivo, diventa vitale mantenere il baricentro alto e il pallone il più lontano possibile dalla nostra area di rigore".

"Ritengo che Paratici possa rappresentare un supporto prezioso per Vanoli, fornendo un contributo anche sul piano puramente tecnico. È un uomo di calcio, ha ricoperto ogni incarico dirigenziale possibile. A mio avviso, potrebbe persino sedere in panchina. Non lo ha mai fatto prima? C'è sempre un esordio per tutto, fosse anche solo per gestire i nervi di chi è in campo. Ieri, nei minuti finali, erano tutti in piedi: se da un lato questo atteggiamento può dare carica, dall'altro trasmette una tensione spasmodica. Avevano chiaramente il timore del fischio finale".

