Pruzzo su Kean: “Finalmente ha un compagno che lo aiuta in modo concreto”

L'ex giocatore viola, Roberto Pruzzo, ai microfoni di Lady Radio ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
Le parole dell'ex attaccante viola, Roberto Pruzzo, sul pareggio della Fiorentina con il Torino e il ritorno al gol di Kean
I viola hanno anche sfiga, ma quando succede più volte di prendere gol alla fine non si tratta più di sfortuna. Una volta Pongracia, l'altra Comuzzo... Alla fine non sappiamo neanche più a chi dare la colpa. Kean? Bene per il gol. Finalmente ha trovato un giocatore come Solomon che gli dà una mano in modo concreto. Certo, ha dei limiti, sennò non faceva panchina nella squadra precedente, ma almeno ha corsa e salta l'uomo.
