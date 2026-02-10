Ai microfoni di Radio Bruno, nel corso di "A pranzo con il Pentasport", è intervenuto Leonardo Bardazzi che si è così espresso dopo il pareggio in casa col Torino:
Bardazzi analizza: “Non solo colpa dell’allenatore, servono risposte dal gruppo”
La Fiorentina vuole provare a salvarsi con Vanoliper avere la strada più spianata per ripartire la prossima stagione, col lavoro di Paratici. Il problema della Fiorentina va oltre all'allenatore, che non è riuscito a imporsi... Vediamo le stesse situazioni, gli stessi errori. Ma non può essere sempre colpa sua: questa squadra ha ben altri problemi, non vince mai. Tutte le volte che va in vantaggio, poi viene immobilizzata dalla paura e dal terrore che nessuno riesce a toglierle.
Gli errori di mercato che "costano caro"—
Avremmo gradito non fosse stato sbagliato il secondo mercato consecutivo. Noi paghiamo cari i talenti per poi lasciarli in panchina. Mi auguro che Ruganistia bene anche se i segnali fanno pensare a tanta attesa. In difesa ognuno pensa per sé, non c'è reparto... Accanto a Fagiolimanca un giocatore tattico: Brescianini guarda solo in avanti, Fabbian è come una punta aggiunta. Speriamo di trovare una quadra davanti, soprattutto dopo il buon segnale di Kean, tornato al gol.
