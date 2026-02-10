Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Di Livio bacchetta la Fiorentina: “Come si può prendere il gol di Maripan?”

giudizio netto

Di Livio bacchetta la Fiorentina: “Come si può prendere il gol di Maripan?”

gol Maripan
Gli errori della retroguardia della Fiorentina nella partita casalinga contro il Torino, sotto la lente il gol nel finale di Maripan
Redazione VN

L'ex viola Angelo Di Livio ha commentato la partita della Fiorentina contro il Torino. In particolare il "soldatino" in un intervento a Tmw ha detto la sua sul gol del pareggio granata nel recupero:

Una squadra che deve salvarsi non può prendere quel gol all'ultimo minuto. Vedere un giocatore del Torino che salta indisturbato in quel modo è sintomo di poca cattiveria e non è un bel segnale.

Leggi anche
Bocci: “Il mercato ha complicato il lavoro di Vanoli. Adesso si rischia grosso”
La Fiorentina oggi su radio e tv locali

© RIPRODUZIONE RISERVATA