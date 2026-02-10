L'ex viola Angelo Di Livio ha commentato la partita della Fiorentina contro il Torino. In particolare il "soldatino" in un intervento a Tmw ha detto la sua sul gol del pareggio granata nel recupero:
Di Livio bacchetta la Fiorentina: “Come si può prendere il gol di Maripan?”
Gli errori della retroguardia della Fiorentina nella partita casalinga contro il Torino, sotto la lente il gol nel finale di Maripan
Una squadra che deve salvarsi non può prendere quel gol all'ultimo minuto. Vedere un giocatore del Torino che salta indisturbato in quel modo è sintomo di poca cattiveria e non è un bel segnale.
