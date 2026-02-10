Nel corso del Pentasport di oggi, a Radio Bruno è intervenuto Alessandro Bocci per commentare la situazione in casa viola dopo il pareggio al Franchi col Torino.
Bocci: “Il mercato ha complicato il lavoro di Vanoli. Adesso si rischia grosso”
Vi proponiamo l'intervento di Alessandro Bocci al Pentasport odierno.
Credo che il mercato, a cui ci siamo tanto aggrappati, abbia complicato la vita a Vanoli. A centrocampo sono state fatte mosse sbagliate, come gli acquisti di due giocatori troppo simili - vedi Fabbian e Brescianini - . L'allenatore ha perso del tempo per cercare di dare un equilibrio alla squadra che si è smarrita dopo l'arrivo dei due centrocampisti. La coppia Mandragora e Ndour dava un po' più di solidità.
La preoccupazione di Paratici e le ultime chances per la viola—
Paratici deve fare delle riflessioni, col Torino aveva la faccia più chiara di centomila parole... Le prossime partite sono fondamentali: se non vinci col Pisa, non voglio nemmeno pensare a cosa potrebbe succedere. Ma sicuramente, una squadra che prende due gol a partita non si salva:Vanoli deve cercare di sistemare questa situazione... Al suo arrivo mi aspettavo che sarebbe stata la prima cosa a cui avrebbe pensato.
