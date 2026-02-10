Carnasciali: “Questa Fiorentina non lotta, così non ci si salva”

Oggi a Radio Bruno, nel corso del Pentasport, è intervenuto Daniele Carnasciali, ex difensore viola, per commentare il pareggio di sabato sera contro il Torino:
La sensazione è quella che giochino solo per il dovere di farlo. Non vedo lo spirito di una squadra che si deve salvare: non lottano su ogni singolo pallone, concedono punizioni inutili. Quando bisogna lottare, lo si fa facendo una prestazione piena di voglia e orgoglio. Per noi le partite sono tutte difficili, non ha senso dire che quella col Como sia più insidiosa delle altre perché siamo terzultimi e a noi deve interessare solo vincere.
L'allenatore, finora, non ha inciso. Se si continua ad avere questo atteggiamento per gli ultimi 10' di gara, non se ne esce. Le altre squadre nei minuti finali mettono in campo giocatori freschi e tu non puoi permetterti di abbassare la guardia. Per questo, oltre che della squadra, la colpa è anche dell'allenatore. Le poche cose positive che c'erano state mi avevano fatto sperare, però adesso devi vincere: Como, Pisa... pensate che il derby sia una partita facile? Noi non siamo abituati a lottare per uscire da quelle zone, le altre sì.
