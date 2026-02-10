Intervenuto a Lady Radio, l'ex portiere viola Gianmatteo Mareggini, ha detto la sua sul momento della Fiorentina:
Mareggini: “Vanoli non lascia nulla al caso. Ecco il suo limite”
Paolo Vanoli ancora non è riuscito a trovare la chiave di. volta nella sua Fiorenina. I viola devono cambiare passo
"Conosco bene Vanoli, ci ho lavorato insieme. Come tecnico ama lavorare sui dettagli, trascorreva le notti a preparare i video da fare vedere ai giocatori. Paolo è uno che non lascia nulla al caso, è estremamente preciso, ma faceva tutto da solo e questo lo stressava. Così si rischia di trasmettere il proprio nervosismo al gruppo, e non va bene. Rispetto alle ultime sue esperienze, qui ha trovato una squadra in difficoltà, e la gestione delle emozioni conta molto"
