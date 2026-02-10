Sandrelli: “Vanoli? Episodi che si ripetono, così difficile sperare nella salvezza”

Il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato così del momento viola a Radio Bruno: "E' un mistero che una squadra prenda un gol e mezzo a partita e non abbia trovato un modo di difendersi in maniera più ordinata. Sono episodi, ma che si ripetono, e una partita è composta da episodi. Vanoli? La sua esperienza al Torino si è interrotta in maniera brusca, che mi lascia perplesso. Qua lo vedo in difficoltà: non sta trovando il modo di decidere, e nel calcio se non riesci a gestire le pressioni e serpeggia la paura non vai lontano. Un po' per caso, un po' per combinazione... ma la Fiorentina fa 0,75 punti a partita e prende un sacco di gol.