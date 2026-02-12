Vanoli ritrova Gosens: il tedesco è al top e punta il Como

Viola News
La Fiorentina prosegue il suo percorso di lavoro in vista dell’impegno di campionato contro il Como. Tra gli obiettivi di Paolo Vanoli c’è quello di avere a pieno regime Robin Gosens, che sabato scorso col Torino è stato risparmiato in quanto, come spiegato dal tecnico, «probabilmente è stato affrettato un po’ il suo rientro e di conseguenza adesso gli sta mancando la brillantezza». Quindi, dopo l'ultima panchina cautelativa, l'allenatore conta di tornare a impiegarlo tra i titolari al Sinigaglia. La presenza del miglior Gosens, naturalmente, può essere fondamentale per i viola.

È corsa contro il tempo per Albert Gudmundsson, il cui recupero sta procedendo bene. Il giocatore stringe i denti, e non è da escludere che possa essere tra i convocati della gara di sabato. Ricordiamo che aveva subìto un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Senza però lesioni, il che ha accelerato i tempi di recupero.

L'altro osservato speciale è Daniele Rugani, che sta seguendo un programma di lavoro finalizzato al rientro nella sfida contro il Pisa. Vanoli lo aspetta a braccia aperte per integrare il reparto difensivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

