Vanoli ritrova Gosens: il tedesco è al top e punta il Como

La Fiorentina prosegue il suo percorso di lavoro in vista dell’impegno di campionato contro il Como. Tra gli obiettivi di Paolo Vanoli c’è quello di avere a pieno regime Robin Gosens, che sabato scorso col Torino è stato risparmiato in quanto, come spiegato dal tecnico, «probabilmente è stato affrettato un po’ il suo rientro e di conseguenza adesso gli sta mancando la brillantezza». Quindi, dopo l'ultima panchina cautelativa, l'allenatore conta di tornare a impiegarlo tra i titolari al Sinigaglia. La presenza del miglior Gosens, naturalmente, può essere fondamentale per i viola.
Gosens pronto a prendersi il posto da titolare
È corsa contro il tempo per Albert Gudmundsson, il cui recupero sta procedendo bene. Il giocatore stringe i denti, e non è da escludere che possa essere tra i convocati della gara di sabato. Ricordiamo che aveva subìto un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Senza però lesioni, il che ha accelerato i tempi di recupero.
L'altro osservato speciale è Daniele Rugani, che sta seguendo un programma di lavoro finalizzato al rientro nella sfida contro il Pisa. Vanoli lo aspetta a braccia aperte per integrare il reparto difensivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
