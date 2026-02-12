Vanoli ritrova Gosens: il tedesco è al top e punta il Como

La Fiorentina prosegue il suo percorso di lavoro in vista dell’impegno di campionato contro il Como. Tra gli obiettivi di Paolo Vanoli c’è quello di avere a pieno regime Robin Gosens , che sabato scorso col Torino è stato risparmiato in quanto, come spiegato dal tecnico, «probabilmente è stato affrettato un po’ il suo rientro e di conseguenza adesso gli sta mancando la brillantezza». Quindi, dopo l'ultima panchina cautelativa, l'allenatore conta di tornare a impiegarlo tra i titolari al Sinigaglia. La presenza del miglior Gosens, naturalmente, può essere fondamentale per i viola.

È corsa contro il tempo per Albert Gudmundsson, il cui recupero sta procedendo bene. Il giocatore stringe i denti, e non è da escludere che possa essere tra i convocati della gara di sabato. Ricordiamo che aveva subìto un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Senza però lesioni, il che ha accelerato i tempi di recupero.