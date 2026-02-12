CorFio: “E se Vanoli saltasse, De Zerbi sarebbe possibile?”. La suggestione viola

Fiorentina, suggestione De Zerbi

L’annuncio della separazione tra l’Olympique Marsiglia e Roberto De Zerbi ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi viola sui social, alimentando immediatamente le voci su un possibile approdo a Firenze. In un momento in cui la posizione di Vanoli appare tutt’altro che solida, soprattutto dopo la gara col Torino, la notizia è sembrata a molti l’occasione perfetta per cambiare guida tecnica. Tra messaggi e appelli online, si è acceso un dibattito che, almeno ufficialmente, non ha ancora basi concrete.

La suggestione De Zerbi trova comunque qualche appiglio: il regolamento consente di allenare in Serie A dopo un’esperienza all’estero e il nuovo direttore sportivo Paratici condivide una visione calcistica affine a quella del tecnico bresciano. La sua scelta di portare Sarri alla Juventus e il riferimento a una “Fiorentina internazionale” nel giorno della presentazione alimentano l’idea di un progetto ambizioso, capace di far sognare una piazza oggi invischiata nella lotta salvezza.

Intanto, però, Vanoli resta sotto esame. Paratici non ha gradito la gestione della sfida col Torino e ha concesso al tecnico due partite, contro Como e Pisa, per dimostrare di meritare la conferma, soprattutto sul piano di prestazione e atteggiamento.

E se saltasse? Ci sarebbe davvero una possibilità per arrivare a De Zerbi? Difficile, forse impossibile, eppure i personaggi (sia lui, sia il ds viola) amano viaggiare fuori dall’ordinario e la scelta di accettare Firenze, nonostante «avesse 6 punti in classifica a dicembre», sta lì a dimostrarlo.

Una cosa è certa: buona parte della città (almeno stando ai social) ha già deciso. Sarebbe lui l’allenatore giusto per tornare a sognare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.