Alberto Malusci è intervenuto a Radio Bruno dove ha parlato del momento della Fiorentina verso il match contro il Como:
Malusci: “Lascerei fuori Dodò col Como. Ecco con chi lo sostituirei”
Così l'ex difensore sul brasiliano e non solo
Se partiamo battuti non spendiamo neppure i soldi per la trasferta. Lo spirito deve essere quello di una squadra che vuole andare a vincere. Poi, chi sarà più bravo vincerà. Conosciamo benissimo come giochi il Como, la Fiorentina deve essere brava nella lettura della partita. E sarebbe bello zittire chi dice che la viola va a Como a prendere un'imbarcata. La paura per me è inconcepibile, considerando il valore storico della Fiorentina. Difesa col Como? Nelle situazioni difficili ci si schiera con difensori puri. Magari metteri Comuzzo a destra, Pongracic e Ranieri centrali e Gosens a sinistra. Dodò, per le difficoltà che sta trovando, lo lascerei per un po' in panchina, tutelerebbe anche lui. In questo momento è in difficoltà in entrambe le fasi.
