Cesare Natali è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato del difficile momento della Fiorentina:
Natali promuove Rugani: “Non è uno da 8 in pagella. Ma sarà utile”
Rugani? Non ha giocato tanto ultimamente ma è stato scelto per la sua regolarità e costanza. Non è uno che ti fa segnare un 8 in pagella. Ma credo che possa dare una mano ad una squadra che ha cambiato tanto. Situazione? Credo che rispetto a un paio di mesi fa la Fiorentina si sia calata nell'ottica di idee di doversi salvare. Adesso l'aspetto mentale è quello predominante. E magari alcuni giocatori più giovani come Comuzzo non riescano a gestire psicologicamente un momento difficile come questo. La squadra deve capire che tutti devono dare di più. La stagione sarà lunga e difficile. I prossimi 40 giorni saranno decisivi per uscire da questa situazione. A parte Inter e Como la Fiorentina ha a disposizione partite che deve affrontare con l'ambizione di vincere.
