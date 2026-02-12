Repubblica elogia Parisi: “Ha spodestato Gosens e sarà titolare anche a Como”

Il quotidiano ripercorre poi la sua storia calcistica a Firenze dov'è arrivato nell'estate 2023 per 10 milioni dall'Empoli. Riserva con Italiano, Palladino e Pioli, l'arrivo di Vanoli e il concomitante infortunio di Gosens che lo ha tenuto fuori due mesi hanno consegnato a Parisi un'opportunità sfruttata come meglio non poteva. Vanoli lo ha schierato prima esterno a sinistra nel 3-5-2 per poi inventarlo ala destra con il passaggio al 4-1-4-1 vista la totale mancanza di giocatori offensivi di fascia. La risposta è stata impronosticabile, fatta di buone partite, spesso in controtendenza con il resto della squadra e giocate di rilievo.

Il nuovo ruolo ha reso possibile la convivenza con Gosens, tornato titolare il 7 gennaio a Roma contro la Lazio, essendo i due schierati su corsie opposte. Contro il Torino si è tornati al vecchio ballottaggio fra Parisi e il tedesco. A differenza del passato, però, a spuntarla è stato l'italiano. Fabiano giocherà anche a Como, ci sarà da capire dove. Qualora venisse confermato terzino, le ali saranno Solomon e Harrison. Altrimenti sarà proprio lui ad attaccare con l'israeliano, riportando Gosens tra i titolari con Harrison pronto a entrare a gara in corso.