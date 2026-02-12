Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica elogia Parisi: “Ha spodestato Gosens e sarà titolare anche a Como”

Repubblica Firenze

Repubblica elogia Parisi: “Ha spodestato Gosens e sarà titolare anche a Como”

Repubblica elogia Parisi: “Ha spodestato Gosens e sarà titolare anche a Como” - immagine 1
Fabiano Parisi è diventato un punto fermo della Fiorentina di Paolo Vanoli
Redazione VN

Repubblica Firenze si concentra su Fabiano Parisi sottolineando come, nel corso del tempo, abbia spodestato Robin Gosens sulla corsia mancina. E anche contro il Como, sabato alle ore 15, dovrebbe essere l'ex Empoli a partire titolare.

Il quotidiano ripercorre poi la sua storia calcistica a Firenze dov'è arrivato nell'estate 2023 per 10 milioni dall'Empoli. Riserva con Italiano, Palladino e Pioli, l'arrivo di Vanoli e il concomitante infortunio di Gosens che lo ha tenuto fuori due mesi hanno consegnato a Parisi un'opportunità sfruttata come meglio non poteva. Vanoli lo ha schierato prima esterno a sinistra nel 3-5-2 per poi inventarlo ala destra con il passaggio al 4-1-4-1 vista la totale mancanza di giocatori offensivi di fascia. La risposta è stata impronosticabile, fatta di buone partite, spesso in controtendenza con il resto della squadra e giocate di rilievo.

Il nuovo ruolo ha reso possibile la convivenza con Gosens, tornato titolare il 7 gennaio a Roma contro la Lazio, essendo i due schierati su corsie opposte. Contro il Torino si è tornati al vecchio ballottaggio fra Parisi e il tedesco. A differenza del passato, però, a spuntarla è stato l'italiano. Fabiano giocherà anche a Como, ci sarà da capire dove. Qualora venisse confermato terzino, le ali saranno Solomon e Harrison. Altrimenti sarà proprio lui ad attaccare con l'israeliano, riportando Gosens tra i titolari con Harrison pronto a entrare a gara in corso.

Leggi anche
CorSport: “A Vanoli serve il miglior De Gea, quello ammirato con Palladino”
Nazione e il dubbio di Vanoli: “A sinistra Solomon, ma chi gioca a destra?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA