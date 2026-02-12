Nazione e il dubbio di Vanoli: “A sinistra Solomon, ma chi gioca a destra?”

La Fiorentina prosegue la preparazione in vista della delicata trasferta di sabato al Sinigaglia contro il Como, una sfida fondamentale per muovere la classifica. Buone notizie arrivano da Gudmundsson: il trequartista islandese sta continuando le terapie alla caviglia sinistra e l’infortunio non preoccupa particolarmente. Vanoli spera di portarlo almeno in panchina, anche se l’obiettivo principale resta evitare rischi. Il giocatore punta a tornare al 100% contro il Pisa, ma se non avvertirà dolore potrebbe aggregarsi già per la gara di Como.
Percorso simile per Daniele Rugani, fermo dal 20 dicembre per una lesione al gemello mediale. Il difensore sta intensificando il lavoro con doppie sedute quotidiane e il rientro completo è vicino, con la partita contro il Pisa come traguardo più realistico. Intanto il resto del gruppo è a disposizione, offrendo a Vanoli diverse soluzioni in vista del match.
Il nodo principale riguarda il sostituto iniziale di Gudmundsson. Solomon agirà a sinistra, mentre a destra è aperto il ballottaggio tra Parisi e Harrison. Proprio l’inglese, dopo l’ingresso positivo contro il Torino, si candida per una maglia da titolare: applicazione e duttilità hanno convinto lo staff. Contro il Como potrebbe arrivare la sua prima occasione dall’inizio, un’opportunità importante per giocarsi presente e futuro in viola. Lo scrive la Nazione.
