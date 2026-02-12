CorFio: “Il Como è un modello, la Fiorentina spende tanto e fa passi indietro”

Como-Fiorentina non è solo una sfida salvezza, ma il confronto tra due proprietà ricchissime e due modelli opposti. Nel 2019 i fratelli Hartono acquistarono il Como in Serie D per 200 mila euro dopo il fallimento, mentre pochi mesi dopo Rocco Commisso rilevò la Fiorentina per circa 160 milioni. A quasi sette anni di distanza, il Como è sesto, in semifinale di Coppa Italia e con 23 punti in più dei viola (che hanno una gara in meno). La crescita dei lombardi è stata rapidissima: dalla D alla A in cinque anni. La Fiorentina, invece, ha alternato piazzamenti fino al settimo posto e tre finali, investendo quasi 120 milioni nel Viola Park.