Il peso di Paratici, CorSport: “Così Solomon e Harrison hanno cambiato la Fiorentina”

Il Corriere dello Sport sui due acquisti di gennaio

Redazione VN 12 febbraio 2026

Pur non avendo ancora assunto ufficialmente l’incarico di direttore sportivo (carica effettiva dal 4 febbraio), Paratici ha già inciso sulle operazioni di mercato di gennaio. Il suo peso è stato evidente soprattutto negli arrivi di Solomon, proveniente dal Tottenham come lui, e di Harrison. Entrambi erano stati individuati già a dicembre e convinti dal progetto viola e dalla credibilità del nuovo dirigente, incarnando quella dimensione “internazionale” auspicata nella sua presentazione.

L’impatto dei nuovi acquisti si è visto contro il Torino: Solomon ha firmato l’1-1 con un destro a giro di qualità, mentre Harrison ha servito l’assist per il 2-1 di Kean. Un contributo concreto che ha dato sostanza a un mercato che fino a quel momento aveva prodotto solo spunti isolati. Solomon, già a quota due reti consecutive, è il più impiegato dei nuovi arrivi con 326 minuti giocati e ha convinto la dirigenza: in caso di salvezza, il riscatto dal Tottenham per 10 milioni appare molto probabile.

Diversa la situazione di Harrison, finora utilizzato a spezzoni per un totale di 163 minuti e mai titolare. Pur non avendo ancora ritrovato pienamente lo smalto dei tempi di Bielsa, si sta rivelando utile per la sua duttilità: impiegato da esterno basso a sinistra, ma anche più avanzato su entrambe le fasce. Nella corsa salvezza può rappresentare una risorsa preziosa per Vanoli, mentre il suo eventuale riscatto, fissato a 7 milioni, dipenderà dal rendimento e soprattutto dalla permanenza in Serie A. Lo scrive il Corriere dello Sport.