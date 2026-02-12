Nazione si chiede: “Fiorentina, ma cosa succede nei 20′ finali?”

Le 38 reti subite finora – peggio hanno fatto solo Pisa, Verona e Torino – impongono alla Fiorentina una riflessione profonda sugli equilibri difensivi. Anche i numeri dell’attacco non sorridono: con 27 gol segnati, i viola sono tra i meno prolifici della Serie A, pur facendo meglio di Parma e Lecce. Emblematico il confronto con il Sassuolo, che ha cifre simili tra gol fatti e subiti ma ben 11 punti in più, segno che la gestione dei momenti chiave fa la differenza.