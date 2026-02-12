Le 38 reti subite finora – peggio hanno fatto solo Pisa, Verona e Torino – impongono alla Fiorentina una riflessione profonda sugli equilibri difensivi. Anche i numeri dell’attacco non sorridono: con 27 gol segnati, i viola sono tra i meno prolifici della Serie A, pur facendo meglio di Parma e Lecce. Emblematico il confronto con il Sassuolo, che ha cifre simili tra gol fatti e subiti ma ben 11 punti in più, segno che la gestione dei momenti chiave fa la differenza.
La Nazione
Nazione si chiede: “Fiorentina, ma cosa succede nei 20′ finali?”
Guardando in alto, il modello è la Roma di Gasperini: solo due reti segnate in più rispetto alla Fiorentina, ma appena 14 gol subiti, miglior difesa del campionato e 46 punti in classifica. La dimostrazione che “la difesa fa vincere le partite” trova piena conferma nei numeri. Per i viola, invece, pesano soprattutto le disattenzioni: sei gol subiti nei recuperi, spesso su palla inattiva, sono costati ben 10 punti.
Il problema, però, non riguarda solo la fase difensiva. Dopo il 70’, la Fiorentina fatica anche a costruire e segnare: appena 6 reti realizzate nelle 24 partite disputate, a fronte di 10 incassate nello stesso arco temporale. Ancora più pesanti le 6 reti subite oltre il 90’, che hanno inciso negativamente sulla classifica. Dati che evidenziano una difficoltà strutturale nella gestione dei finali di gara, sia in fase offensiva che difensiva. Lo scrive la Nazione.
