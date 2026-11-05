Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, il giornalista Stefano Cecchi ha affrontato le polemiche intorno al provincialismo di Fiorentina-Juventus:

Emozionarsi per lo scoppio del carro o per vedere la colombina non è da provinciali. Smettiamo con questa idea: quando arriva la nostra squadra rivale è giusto emozionarsi. Ribaltando la cosa, dico che è da provinciali pensare che sia una partita normale.

Aspettative sulla partita

Mi aspetto una partita rognosa, entrambe le squadre non possono perdere. Per loro, venire a Firenze e perdere sarebbe una bella botta. Noi veniamo da una vittoria, ma siamo ancora convalescenti, dobbiamo ancora guarire, non mi stupirei se vedessi una partita brutta.

Goncalves

Per me è un uomo che ha cambiato la partita, ha cambiato la qualità della squadra, non sbaglia un pallone, per me lui dev’essere titolare. Se non fosse titolare subito, non iniziamo a criticare Vanoli, perché se domenica dovessimo uscire con una classifica che si muove, sarei felice.

Differenze dalla scorsa stagione

La Fiorentina ha ancora tanti problemi, però, a differenza dell’anno scorso, dove con Pioli non si vedeva una luce, quest’anno vedo una squadra con difficoltà, ma che ci prova. Quindi mi aspetto una Viola che ci voglia provare.

Fagioli

Penso che lui abbia un carattere fragile. Tutte queste chiacchiere intorno a lui, anche sull’argomento scommesse, potrebbero toccarlo. Lui, a livello qualitativo è tra i primi tre della rosa, mi dispiacerebbe perderlo, soprattutto adesso, nel momento di difficoltà.

Oulai

Io penso che possa coesistere con Fagioli, magari con l’italiano mezzala. Potrebbe esserci un’incompatibilità fisica, visto che sono entrambi due giocatori leggeri, però credo che siano due ricchezze e mi piacerebbe vederli insieme.