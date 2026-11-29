Ospite della trasmissione Viola su RTV38, Renato Buso ha analizzato il difficile momento della Fiorentina dopo la sconfitta contro l'Udinese. L'ex viola ha puntato il dito contro la mancanza di un'identità di gioco e le scelte di mercato della società:

"C'erano cinque partite per dimostrare che questa squadra avesse dei valori e, per ora, non sono stati dimostrati. La cosa più difficile è quando parti con aspettative diverse. Mi ricordo il Vanoli dell'anno scorso e quello di quest'anno: ha detto cose completamente diverse rispetto alla stagione precedente. Lui ha detto che avrebbe voluto allenare questa squadra. Abbiamo perso contro il Monza terzultimo e l'Udinese penultima. Del Cagliari sappiamo quale sia l'idea di gioco, della Fiorentina ancora no. Quando elogiamo squadre come il Como, perché lo facciamo? Perché sanno giocare in fase offensiva, perché hanno un'idea. È vero che la Fiorentina ha speso tanti soldi, ma li ha spesi male. Se fossi il presidente, mi preoccuperei del fatto che, nonostante gli ingenti investimenti, la squadra stia andando così male. Sembra che tutti ci stiamo abituando alla mediocrità".