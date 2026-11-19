Gonzalo su Astori: "Fa ancora male, nella foto del mio ultimo gol in viola lui c'è"
L'intermediario di mercato e tifoso viola, Bernardo Brovarone, ha parlato a Il Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina in vista del ritorno in campo di lunedì sera contro il Monza. Le sue parole:
Per quello che rappresentiamo oggi, o almeno nell'ultimo anno e mezzo, la Fiorentina si è espressa meglio con le squadre più forti. Il Monza la vedo come la squadra più modesta del campionato, che concede tanto, ma davanti hanno una bella punta giovane. È una partita da vincere: cosa che diciamo sempre, ma questo volta lo dico per davvero. È il momento di dare un colpo di coda forte. Vanoli ora non ha attenuanti, ha in mano tutto il pacchetto, quindi è arrivato il momento di mettere in mostra questo lavoro. L'altalenanza che abbiamo avuto porta a non fidarsi mai di questa squadra. Ora serve mentalità, rabbia, sudore, tutto ciò, insomma, che una disciplina sportiva richiede. Sembra che non riescano a divertirsi. Si cerca di rendere tutto perfetto, ma bisognerebbe tornare a fare le cose normali bene e cercare di essere più sorridenti, leggeri.
Su Fagioli
Fagioli ha il miglior entourage che un calciatore possa avere. Branchini è una figura unica, un privilegio enorme averlo come agente. Sapranno benissimo come agire su questo suo momento. Ma anche con questo tema basta: forse gli facciamo più male a parlarne che altro. Gli stati d'animo di questi ragazzotti giovani sono cambiati. Non hanno mai certezze. Non si può pensare ogni settimana di colpire questi ragazzi. Cosa farei io? A centrocampo Fagioli e Atta mezzali e Oulai al centro fino a giugno, senza guardare in faccia nessuno.
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