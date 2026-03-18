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Brovarone: “Solo una volta ho visto una Fiorentina da finale di Conference”

Brovarone
Il pensiero dell'opinionista di Radio Bruno e dei day after su VN
Federico Targetti
Federico Targetti Caporedattore 

Bernardo Brovarone al Pentasport di Radio Bruno ha parlato del momento della Fiorentina:

Mi viene da dire che per come hanno fatto entrare in area Parisi la Cremonese non è nemmeno all'altezza della Serie A. Questa volta faccio i  complimenti alla squadra perché contava solo il risultato, ma per questo non mi sento trascinato oltre questo. Per come ha giocato la Fiorentina nei primi minuti, Pisa e Verona ci avrebbero fatto gol. Bondo aveva campo aperto, è inconcepibile, e ho visto una squadra che faticava a mettersi in moto. Poi la gara è stata portata a casa alla grande, contro una squadra che già all'andata avevo visto malissimo. Ora mi aspetto un segnale forte, europeo, che possa cancellare queste nubi. La squadra io forse l'ho vista a Como, dove siamo stati densi, e a Bologna. La Fiorentina che ha vinto 2-1 a Bologna va in finale di Conference, gioca alla pari con le migliori del tabellone, ma l'ho vista solo una volta.

 

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