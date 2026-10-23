Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, Bernardo Brovarone ha analizzato il prossimo impegno viola contro l’Inter:

Personalmente, non sto vivendo un periodo molto acceso dal punto di vista della speranza e delle emozioni, sono un po’ sconfortato. Non so più che giustificazioni trovare al mancato atteggiamento professionale, agonistico, dinamico… Mi fanno tenerezza anche i dirigenti e la società perché, comunque, i loro sforzi li avevano fatti comprando giocatori che non sono di certo dei morti. Non so se il problema sia il nuovo allenatore, che personalmente non mi esalta e che ritengo essere un problema, ma non Vanoli, quanto più la mancanza di livellamento tra l’investimento per i giocatori e quello per un allenatore "ideale".