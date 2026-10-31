Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, l’ex centrocampista viola Mauro Bressan ha analizzato la partita contro l'Atalanta:

Per come si era messa la partita, potrebbero essere due punti persi, ma, per la gara vista, il pareggio è il risultato corretto. Certo che, per il morale e la situazione della Fiorentina, sarebbe stato essenziale un successo, ma ho visto una squadra più quadrata, come nelle ultime uscite.

Fagioli-Oulai

Vanoli sta monitorando l’ivoriano, sta seguendo il suo percorso di crescita nell'ambiente Serie A, perché ancora non è ancora molto disciplinato. Per quanto riguarda Fagioli, non sono 45 minuti a determinare la sua fine, penso che rimanga un fulcro per la squadra gigliata. I due potrebbero anche giocare insieme, ma non adesso.

Ndour

È un giocatore con potenzialità, ovviamente Vanoli li vede tutti i giorni e sono sicuro che metta in campo sempre i migliori. Gli manca magari un po’ lo strappo che servirebbe a centrocampo, lo abbiamo visto sulla rincorsa a De Ketelaere. Alla Fiorentina servirebbe ogni tanto qualcuno che faccia un po’ il box to box a centrocampo.

Assenza di leader

Manca un leader a questa squadra, non c’è una personalità superiore. Però può essere che, insieme, piano piano, dalla squadra emergano piccoli leader. Sarebbe essenziale per la Fiorentina, perché è una squadra in crescita. Con il tempo potrebbe essere il gruppo a diventare il leader.

Fiorentina-Sassuolo

Prevedo una partita aperta, una partita in cui la Fiorentina deve stare attenta in fase difensiva per poi colpire. Sono sicuro che Vanoli starà battendo il colpo sulla concentrazione. Spesse volte vediamo, sui cross, uomini liberi; poi davanti il talento c’è e il gol la Fiorentina può farlo in qualsiasi momento e contro qualsiasi squadra.