Alessandro Bocci ha parlato del mercato e del calendario della Fiorentina

Redazione VN
Bonsignore Targetti

VN&TN - Fiorentina-Torino, cosa va e cosa no: l'intervista doppia

Alessandro Bocci, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il mercato e il calendario della Fiorentina:

Bisogna ringraziare la famiglia Commisso per gli investimenti fatti. Non era facile avere questa voglia di rilanciare nonostante una passata stagione di 90 milioni di euro spesi e la classifica. A me la strada scelta da Paratici del rinnovamento non dispiace, ma ha esagerato: qualcosa si poteva preservare, anche sul piano dell'esperienza. Non si è preoccupato di fare una squadra, la Fiorentina è poco equilibrata, per questo avrei ripreso Torreira. Ora speriamo che Grosso bruci un po' i tempi, ma non è facile mettere tutto insieme. Gli hanno dato ora l'attacco, anche se ha delle responsabilità.
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Con il Frosinone

Sono preoccupato dal fatto che quasi mai si arriva sulle seconde palle. E quando succede questo la strada è complicata. Speriamo che Ndour non giochi come ha fatto con il Frosinone e ci dia una mano sul piano fisico.

Torino

Io mi aspetto Beto. Ma sono curioso di vedere se va avanti con il 4-3-2-1 con Mastantuono e Atta. Oppure se Atta lo mette nel ruolo di centrocampista. Vediamo se metterà Njie con Mastantuono più largo in un 4-3-3. Ma intanto vorrei vedere uno spirito diverso. Deve metterci l'anima.

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