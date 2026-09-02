In vista del Torino Fabio Grosso cambierà qualcosa rispetto alla partita contro il Frosinone

Redazione VN
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Con la fine del mercato la Fiorentina può proiettarsi verso la sfida contro il Torino. La squadra di Grosso si è allenata ieri mattina, con il tecnico che farà scelte diverse rispetto alla gara contro il Frosinone. Come riporta La Nazione, alla seduta non hanno preso parte Gudmundsson e Mandragora che hanno lasciato la Fiorentina.

Anche Beto e Gnonto hanno lavorato a parte non essendo ancora tesserati ufficialmente. Njie invece si è allenato con il gruppo e mette nel mirino una maglia da titolare proprio contro la sua ex squadra. Le novità potrebbero riguardare anche la corsia destra, dove uno tra Joao Mario e Dodo dovrebbe tornare dal primo minuto al posto di Jimenez. In attacco invece c'è concorrenza tra Beto e Pellegrino.

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