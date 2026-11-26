L'ex difensore dell'Udinese, Valerio Bertotto, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento della squadra friulana e della Fiorentina in vista della sfida di domenica. Queste le sue parole:

Sabiri ha avuto degli inciampi, ma aveva potenzialità enormi. A Firenze non è riuscito a dimostrare il suo reale valore e questo mi dispiace. In Serie B ti faceva la differenza.