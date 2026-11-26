Le parole dell'ex difensore dell'Udinese, Valerio Bertotto, sul momento della Fiorentina
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L'ex difensore dell'Udinese, Valerio Bertotto, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento della squadra friulana e della Fiorentina in vista della sfida di domenica. Queste le sue parole:
Di ritiri ne ho fatti tanti, purtroppo. Spesso non venivano giudicati positivi, ma erano un modo per isolarci da tutti e trovare momenti per parlare. Il discorso isoliamoci non è per allontanarsi dalle persone, ma per parlare a quattr'occhi. Però avere i tifosi vicini, toccare qualcosa di diverso, farebbe comodo. Sono in questi momenti di difficoltà che bisogna affrontare le cose da veri uomini. Io da allenatore non ritengo però che siano giusti, non mi piacciono. Però, in momenti di difficoltà, particolari, possono essere utili. La chimica di una squadra nasce anche dal condividere certi momenti. Quindi ritengo che fare qualcosa di ludico, assieme, è importante e la cosa migliore. Una squadra di calcio deve vincere h24 di rapporti, perché le cose belle e brutte le porti in campo.
Sulla partita tra Udinese e Fiorentina
Sono due squadre che, in un senso o nell'altro, stanno vivendo momenti difficili. L'udinese ha cambiato allenatore da poco, mentre la Fiorentina ha un allenatore che conosco molto bene, con cui ho condiviso tanto. Gli voglio bene e spero possa trovare una soluzione. Sicuramente è una partita tosta per entrambe, i punti peseranno. Chi avrà più lucidità riuscirà ad avere la meglio nell'arco dei 90'.
Su Sabiri (avuto ad Ascoli)
Sabiri ha avuto degli inciampi, ma aveva potenzialità enormi. A Firenze non è riuscito a dimostrare il suo reale valore e questo mi dispiace. In Serie B ti faceva la differenza.
Sul problema dei tanti gol per la Fiorentina
Io da difensore e allenatore dico sempre che c'è una questione di squadra, poi all'interno del saper attaccare o difendere ci sono i reparti. Quando una squadra è solida difficilmente gli fai gol. Poi c'è l'errore del singolo, che può incidere. Quando una squadra è solida l'errore del singoli passa in secondo piano, se delle cose non funzionano invece emerge.
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