Enzo Baldini, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato lo splendido mercato di Fabio Paratici
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Enzo Baldini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole sul mercato della Fiorentina ad opera di Fabio Paratici:
Mastantuono? È un bellissimo colpo. Mi aspettavo un mercato scoppiettante, ma Paratici sta andando oltre ogni prospettiva. Il popolo viola lo scudetto l’ha vinto: è tornato a sognare. La famiglia Commisso i soldi li ha sempre spesi, ma il mercato lo facevano persone che non capivano di calcio.
Gli altri innesti
Atta può giocare nelle squadre più forti del nostro campionato. Oulai può arrivare a 100 milioni di euro tra qualche anno. E il mercato non è finito.
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