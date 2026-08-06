Enzo Baldini, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato lo splendido mercato di Fabio Paratici

Redazione VN
Nicolussi Caviglia

VIDEO - L'ex viola Nicolussi Caviglia e il pranzo col compianto Francesco Guccini

Enzo Baldini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole sul mercato della Fiorentina ad opera di Fabio Paratici:

Mastantuono? È un bellissimo colpo. Mi aspettavo un mercato scoppiettante, ma Paratici sta andando oltre ogni prospettiva. Il popolo viola lo scudetto l’ha vinto: è tornato a sognare. La famiglia Commisso i soldi li ha sempre spesi, ma il mercato lo facevano persone che non capivano di calcio.

Gli altri innesti

Atta può giocare nelle squadre più forti del nostro campionato. Oulai può arrivare a 100 milioni di euro tra qualche anno. E il mercato non è finito.
Oulai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti