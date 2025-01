Baiano: “Napoli favorito, ma con gli acquisti giusti i viola lottano fino in fondo”

Ospite nell'odierna puntata di "A pranzo con il Pentasport", l'ex centravanti sia di Fiorentina che Napoli Francesco Baiano ha detto la sua in vista dello scontro diretto di domani fra due delle sue ex squadre:

Un ricordo su Agroppi

Prima di parlare della partita di domani l'ex viola ha speso delle parole sul suo ex allenatore Aldo Agroppi recentemente scomparso:"Ho un bel ricordo del mister. Era schietto, sincero; uno che divideva per quello che diceva. Però avevo un bel rapporto con lui anche se le cose non andate come volevamo. Simpatico e pungente , trovava il modo per stuzzicarti, toscanaccio vero."