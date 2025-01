VN – Folorunsho alla Fiorentina, tutto sull’affare: cifre, formula e stipendio

Lo stipendio dell'ex Verona, che firmerà un contratto da 4 anni fino al 2029 in caso di attivazione dell'opzione di riscatto dopo il prestito, sarà di circa 1 milione e mezzo, mentre la cifra da corrispondere al Napoli sarà di 1 milione per il prestito più 9 per renderlo definitivamente un calciatore gigliato. Rimangono da limare gli ultimi dettagli, la Fiorentina vorrebbe ribassare leggermente la cifra totale, ma ci siamo. Folorunsho alla Fiorentina è praticamente fatta.