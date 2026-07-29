Il noto procuratore Eugenio Ascari è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare le ultime dinamiche di calciomercato in casa Fiorentina, tra il futuro di Moise Kean, le strategie per l'attacco e le opzioni sugli esterni.

Kean e il nodo ingaggio

L'agente si è espresso chiaramente sulla situazione legata a Moise Kean, la cui permanenza o cessione resta uno dei temi caldi dell'estate viola:

"Kean non ha ripetuto i numeri della passata stagione e la valutazione è scesa. Inoltre sembra non aver recuperato bene dall’infortunio, quindi la condizione frena anche gli interessamenti. Credo che qualche difficoltà ci sia, ma se la Fiorentina dovesse scendere al di sotto di una certa soglia poi non credo che avrebbe senso cederlo. Kean si porta dietro un contratto da 4,5 milioni per altri 3 anni, una sua cessione alleggerirebbe i costi aziendali".

Caccia al bomber: il sogno Zirkzee

Passando al tema del reparto avanzato, Ascari ha tracciato il profilo ideale per la rosa a disposizione di Fabio Grosso, mettendo sul piatto un nome altisonante ma complicato:

"Gli attaccanti sono molto difficili da trovare. O vai su qualche scommessa tipo Dovbyk che poteva essere un nome adatto… Se la Fiorentina non vuole spendere cifre esorbitanti deve andare su giocatori da rigenerare, come aveva fatto proprio con Kean. Zirkzee sarebbe perfetto perché ha delle caratteristiche che si sposano bene con il gioco di Grosso. Per Zirkzee l’ostacolo maggiore potrebbe essere l’ingaggio, credo guadagni 5-6 milioni".

Capitolo esterni e il caso Moreno

Spazio poi all'analisi sulle corsie esterne e sul futuro del difensore Moreno, di rientro dai recenti intrecci di mercato:"Koleosho è un buon giocatore, ma non mi strappo i capelli per il suo mancato arrivo. Ha sempre fatto pochi gol… Servono esterni come Berardi, Laurienté o Orsolini. Moreno? La Fiorentina si è dovuta accontentare dopo il mancato trasferimento al Wrexham. Ha fatto discretamente al Levante, però credo che 5,5 milioni sia la valutazione giusta ed eventualmente la Fiorentina potrebbe riprenderli con la percentuale sulla rivendita".