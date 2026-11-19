Tre gol, una retrocessione, un acciacco: come sono andati i viola in Nazionale

Il procuratore e intermediario di mercato, Eugenio Ascari, ha parlato a Lady Radio del prossimo mercato che dovrà compiere la Fiorentina, andando a riguardare anche quello che è stato svolto lo scorso gennaio. Le sue parole:

La scorsa stagione la Fiorentina prese diversi giocatori a gennaio, ma quest'anno dovrà lavorare meglio sui dettagli. La lacuna più grande è a centrocampo: è palese la mancanza di un interditore con struttura fisica. Se riuscisse a mettere le mani su Hojbjerg uno sforzo si potrebbe fare, anche se si tratta di un giocatore di 31 anni. Altrimenti si potrebbe seguire la politica iniziata da Paratici, ovvero quella dei giovani. Prendere per prendere non avrebbe alcun senso.

Sul momento della Fiorentina

Se la Fiorentina dovesse fare risultato nelle prossime due trasferte si allontanerebbe dalla zona retrocessione. Oulai ha margini di miglioramento impressionanti, ma bisogna dargli tempo. Si è vesto meno del 50% del suo potenziale.

Sul giovane Biondini dell'Empoli

Biondini ha trovato spazio ad inizio stagione, è dinamico e ha personalità. Non a caso lo cercano club come Sassuolo e soprattutto Torino. Per la Fiorentina sarebbe una chiara operazione in prospettiva e l'Empoli oggi è disposto a cedere i propri giovani, a me ricorda Ambrosini.